- Lotul de juniori al Romaniei, fruntaș la Olimpiada Balcanica de Matematica Foto: Pixabay.com. Lotul Olimpic de Juniori al României este pe locul întâi în clasamentul pe națiuni, dupa ce a obținut patru medalii de aur și doua de argint la Olimpiada Balcanica de Matematica.…

- Ca in fiecare an, „Ziarul de Iasi" realizeaza o estimare matematica a mediilor minime cu care se va intra la cele mai bune licee din judet, estimare bazata pe mediile obtinute de catre elevi la Evaluarea Nationala si in cei patru ani de studiu. In toti anii anteriori, aceste estimari, cu mici exceptii,…

- In urma sesiunii de contestatii, numarul decaristilor la bacalaureat a crescut cu 6. In acest moment, Colegiul National „Costache Negruzzi" se bucura de cel mai mare numar de decaristi din judetul Iasi, cu un numar total de cinci decaristi. Anul acesta, Colegiul National are 4 elevi cu media maxima,…

- Clujul are trei licee in topul național al celor mai bune unitați de invațamant din Romania, dupa media de la Examenul de Bacalaureat 2020. Pe locul trei in țara este Liceul teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca, cu media 9,38, pe locul șapte este Colegiul Național ”Emil Racovița”, iar pe locul noua Colegiul…

- Ministerul Educatiei a publicat primele rezultate ale Evaluarii Nationale. In Dolj, sunt patru mediii de zece. Doua medii de 10 au fost obtinute de elevi de la Scoala Gimnaziala Mircea Eliade din Craiova, o medie apartine unui elev de la Scoala Gimnaziala Traian si o alta medie este a unui elev de la…

- Saisprezece decaristi la Iasi! Primele rezultate la Evaluarea Nationala au fost distribuite, saisprezece elevi din judet obtinand media maxima, 10.00. Patru elevi de la Colegiul National „Emil Racovita" si sapte elevi de la Colegiul National, doi elevi de la Colegiul „Costache Negruzzi" , alaturi de…

- Evaluarea Nationala 2022: Absolventii claselor a VIII-a au sustinut examenul la matematica. La nivelul judetului Iasi, au sustinut proba 6570 de elevi, dintre 2 elevi sunt din alte judete. Nu s-au prezentat la examen 332 (4,8-) dintre elevii inscrisi. Subiectul al III-lea va departaja elevii buni…