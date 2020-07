Topul liceelor din Dolj după rezultatele finale de la bacalaureat Rezultatele finale ale primei sesiuni de bacalaureat din acest an au fost afișate ieri. In județul Dolj, dupa contestații s-a mai schimbat ierarhia liceelor. De asemenea, a crescut și numarul mediilor de 10 de la 11 la 15. Cele mai multe medii de 10 sunt la Colegiul Național „Frații Buzești“. Dupa reevaluarea lucrarilor, in ierarhia liceelor cu medii maxime a intrat și Liceul „Voltaire“ din Craiova. In plus, cateva zeci de candidați au trecut de la nepromovați la promovați. eevaluarea lucrarilor a insemnat creșterea procentului de promovare a examenului de bacalaureat de la 62,81% la 64,3%. Numeric,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

