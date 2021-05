Topul liceelor din Craiova după media de admitere Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a publica brosura cu oferta de admitrere a liceelor din Dolj. In brosura respectiva, elevii de clasa a VIII-a au calendarul dar si ultima medie de admitere de la fiecare specializare din 2019 si 2020 pentru a se putea ghida cum sa faca optiunile. Media de admitere la liceu, si anul acesta, este formata din 80% media de la Evaluarea Nationala si 20% media din perioada gimnaziului. In Craiova sunt licee la care ultima medie nu a scazut sub 9 dar si licee la care ultima medie de admitere a fost putin peste 2. Pe primul loc la cele mai mari medii de admitere este… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

