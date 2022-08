Topul județelor unde vor ajunge banii din programul Tomata: Olt, Galați și Dolj Fondurile din programul Tomata au inceput sa ajunga la legumicultorii care au accesat acest program. Cei mai mulți provin din județele Olt – 5.728 dosare eligibile, Galați – 3.785 dosare și Dolj – 1.687 dosare, dintr-un total de 17.244 dosare eligibile. Primii 1.000 de legumicultorii din Olt eligibili la Programul de susținere a legumelor in spații protejate – Programul Tomata – ciclul 1, vor intra la plata in zilele urmatoare, cand vor primi suma de 3.000 euro/ferma, anunța Florin Ciobanu, președintele Asociației Tinerilor Fermieri din Olt. Peste 4.000 de beneficiari, la plata Ministerul Agriculturii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

