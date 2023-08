Topul județelor în funcție de salarii. Unde se câștigă cel mai bine Salariul mediu in Romania, in anul 2023, se ridica la 850 de euro. Cu toate acestea, veniturile incasate de angajați difera considerabil in funcție de județele in care lucreaza. Potrivit INS, castigul salarial mediu brut pe economie in luna mai 2023 a fost 7.229 lei si cel net 4.543 lei, potrivit unei comunicari emise in luna iulie. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (10478 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (2.449 lei), relateaza Adevarul. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

