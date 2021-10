Topul județelor în funcție de incidența COVID-19: Toată țara este sub cod roșu Nu mai puțin de 27 județe, peste o jumatate din total, au raportat peste 200 de cazuri de imbolnaviri cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. De departe cel mai mare numar se regasește in continuare in Capitala, cu peste 1.700 cazuri noi raportate. Urmeaza detașat Prahova, Sibiu și Cluj cu peste 600 de cazuri. Rata de infectare cu noul coronavirus la nivel național a ajuns la 10,14, cu toate județele ajungand in zona roșie. Cea mai mare incidența la mia de locuitori, la 14 zile, este in județul Ilfov – 16,64, urmat de București cu 15,25 și Prahova cu 12,07. Nr.crt.JUDEȚLocalitatePopulațieCazuriIncidența1ILFOVORAS… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

