Topul județelor după numărul de noi cazuri zilnice / Capitala, pe primul loc Astazi a fost raportat un numar record de cazuri de infectare cu Covid-19 in București, mai exact, 3.119 de noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore. Acesta este cel mai mare numar de cazuri pe care l-a inregistrat orașul de la debutul pandemiei de coronavirus și pana in prezent. Pe locul doi in topul infectarilor este județul Constanța, cu 639. Clujul este situat pe locul trei, cu 588 de noi cazuri de COVID-19 raportate in ultimele 24 de ore. Topul județelor dupa cazurile noi de COVID-19 Mun. București 3119Constanța 639Cluj 588Iași 540Timiș 510Prahova 500Ilfov 475Argeș 462Bihor 458Dolj 458Brașov… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

