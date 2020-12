Stiri pe aceeasi tema

- Concursul „Cea mai frumoasa casa din Banat”, organizat de Muzeul Național Banațean din Timișoara a ajuns astazi la final. Cei care au dorit sa participe au fost invitați sa trimita Muzeului Banatului poza propusa, iar un juriu a desemnat 12 imagini finaliste, clasamentul fiind in cele din urma decis…

- In ciuda faptului ca anul in curs este unul in care multe manifestari artistice au suferit amanari sau anulari, din cauza pandemiei, organizatorii „celui mai mic festival” din Timișoara, Analog Mania, n-au predat „armele” și au pus la punct o ediție inedita a evenimentului. Manifestarea din acest an…

- Departamentul de FILOLOGIE din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Consiliul Judetean Alba, Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” din Alba Iulia, Asociația „Alba-Manche Impreuna AMI”, British Council Cluj-Napoca și Institut francais…

- 160 de persoane infectate cu coronavirus au fost depistate, in ultimele 24 de ore, in județul Timiș, iar 116 persoane au fost carantinate și au intrat in izolare 313 persoane. Din cele 160 de cazuri, in Timișoara –84, Buziaș -10, Ciacova -3, Faget-1, Jimbolia -1, Recaș -7, Becicherecu Mic – 2, Bucovaț…

- Urmarirea sportului si a echipei preferate este un exercitiu de emotie pura. Evident, sportivii vor fi pe scena, in atentia tuturor, oferind tot talentul pe care-l au si fiecare farama de energie de care dispun. Tu, pe de alta parte, esti in fata televizorului si traiesti meciul la o intensitate maxima,…

- Pompierii timiseni au fost solicitați sa intervina, marti, inainte de ora 7, pentru stingerea unui incendiu la un autocamion incarcat cu... The post Panica pe autostrada! Flacari uriase, in apropiere de Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- PRESSALERT.ro va prezinta topul ilegalitaților comise in ultimii ani de administrația municipiului Timișoara, condusa de Nicolae Robu și care au fost dezvaluite de site-ul nostru. In majoritatea cazurilor, am fost singurii care am investigat și am scris despre gravele incalcari ale legii și despre legaturile…