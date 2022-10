Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra ediție a „Expo Mobila Timișoara” și ultima din acest an, organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, va avea loc intre 10 și 13 noiembrie la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT de pe bdul Eroilor de la Tisa. Expoziția se adreseaza atat celor care doresc sa-și achiziționeze…

- Marelvi, compania reputatului om de afaceri Dumitru Mihalescul, a primit Trofeul de Excelența pentru parteneriat dinamic și durabil cu Camera de Comerț și Industrie Suceava la Gala Excelenței in Afaceri care s-a desfașurat vineri seara la Conacul Domnesc din municipiul Suceava. Trofeul a fost ridicat…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta a organizat ldquo;Topul firmelor din judetul Constanta" a XXIX ndash; a editie, eveniment traditional pentru cea mai dinamica si solida comunitate de afaceri din Constanta.Structura clasamentelor au fost realizata de catre Camera de Comert,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita companiile timișene la workshop-ul cu tema ”Protejați-va compania de un atac cibernetic și asigurați valoarea”. Evenimentul are loc in data de 01 noiembrie, cu incepere de la ora 10, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, Bd. Eroilor de…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza in perioada 4 – 15 decembrie 2022 o misiune economica in Mexic. Scopul evenimentului este intensificarea relatiilor comercial-economice romano-mexicane, identificarea de noi oportunitați de afaceri și stabilirea de contacte directe de colaborare…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat cu Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timișoara, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 6 octombrie 2022, cu incepere de la ora 11.00, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIA…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș demareaza in cursul lunii octombrie o noua serie de cursuri autorizate, care se vor desfașura prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Cursurile puse la dispoziție de CCIAT sunt urmatoarele:…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș lanseaza un curs de competențe antreprenoriale pentru beneficiarii programelor „Start Up Nation 2022” și „Femeia antreprenor 2022”, autorizat de ministerul de resort, a carui absolvire contribuie la obținerea punctajului maxim pentru accesarea acestor…