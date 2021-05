Stiri pe aceeasi tema

- Grupul DIGI Communications N.V. a publicat vineri, 14 mai, rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2021, anunțand venituri in creștere cu 8,6%, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent (de la 313,2 milioane euro la 340,2 milioane euro) și creșterea RGU cu 13%, la 18,7 milioane.…

- “Grupul DIGI Communications N.V. a publicat rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2021, anuntand venituri in crestere cu 8,6%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent (de la 313,2 milioane euro la 340,2 milioane euro) si cresterea RGU cu 13%, la 18,7 milioane. EBITDA ajustata…

- ​Grupul DIGI (RCS&RDS) a raportat venituri de 340,2 milioane de euro în primul trimestru din acest an, în creștere cu 8,6% fața de perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport publicat pe Bursa de la București. 61% din veniturile totale ale DIGI au fost facute în România,…

- “Sphera Franchise Group, detinatoarea companiilor care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, a bugetat pentru anul 2021 vanzari in restaurante in valoare totala de peste 230 milioane euro, cu 63% mai mari comparativ cu nivelul din 2020, din care, 25% sunt…

- Sphera Franchise Group, deținatoarea companiilor care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania, a bugetat pentru anul 2021 vanzari de peste 230 milioane euro, cu 63% mai mari comparativ cu nivelul din 2020. Un sfert dintre vanzari sunt estimate a fi realizate…

- ” SIAD Romania, o companie specializata in gaze medicinale, gaze si mixturi tehnice si alimentare, inregistreaza o crestere de 10% a cifrei de afaceri directe in 2020 comparativ cu anul precedent. In 2020, cifra de afaceri SIAD Romania s-a ridicat la aproape 17 milioane euro, plasand compania printre…

- Sphera Group (simbol bursier SFG), operatorul in sistem de franciza al lanturilor de restaurante KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, a raportat pentru 2020 o pierdere neta de 2,3 mil. lei lei, fata de profitul de 64 mil. lei obtinut in 2019. Vanzarile in restaurante s-au cifrat la 710…

- Grupul DIGI, controlat de miliardarul oradean Zoltan Teszari, a anunțat marți venituri consolidate de 1,3 miliarde euro în cele 4 piețe în care opereaza (România, ungaria, Spania și Italia), în creștere cu 8,1% fața de anul 2019, acestea fiind rezultate financiare preliminare.…