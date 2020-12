Topul excelenței, la Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova a organizat, vineri, Gala Excelenței. Evenimentul in cadrul caruia sunt premiate cadrele didactice cu cea mai buna activitate de cercetare și inovare a ajuns anul acesta la cea de a V-a ediție, organizata de aceasta data online, din cauza pandemiei. Au fost acordate 216 premii pentru rezultate individuale sau in echipa. In Top 3 al Excelenței s-au calificat anul acesta doua cadre didactice de la departamentul de Matematica și un cadru didactic care face cercetare in domeniul Științe Inginerești. Premii pentru cercetarea aferenta anului 2019 Conducerea Universitații din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

