In premiera, topul vine intr-un format diferit pentru destinațiile de anul viitor. Vor fi cinci categorii: culinar, educație, calatorie, relaxare și socializare.Ghidul le propune iubitorilor de mancare sa iși indrepte atenția catre Peru, iar cei care vor sa se deconecteze ar trebui sa aleaga Dominica.Cei care prefera calatoriile ar trebui sa mearga in Noua Scoție din Canada, iar cei care prefera socializarea sunt direcționați catre Albania.Nu in ultimul rand, iubitorii de vacanțe educative ar trebui sa aleaga New Mexico din Statele Unite.