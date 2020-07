Stiri pe aceeasi tema

- Hunedoara se afla printre cele mai ofertante judete din Romania in ce priveste destinatiile turistice, insa multe dintre ele se afla la capatul unor drumuri care ii fac pe oaspetii lor sa nu isi mai doreasca sa le viziteze.

- Planuri ambițioase pentru caile ferate și drumurile din Romania, cam asta ar fi concluzia dupa discuțiile purtate de Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Telecomunicațiilor, Lucian Nicolae...

- Un judet din Romania inregistreaza o situatie cel putin stranie in privinta examenului de bacalaureat din acest an: desi se afla sub media pe tara la promovabilitate, este in top cu cele mai multe medii de 10, la doua categorii - judet si liceu.

- Carne și legume stricate și produse care nu aveau actele de proveniența sunt doar cateva dintre neregulile gasite de comisarii de la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor in mai multe piețe din județul Hunedoara. Doua piețe au fost inchise... The post Dezastru in piețe, in plina epidemie…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, ca inca 18 romani infectați cu coronavirus și-au pierdut viața. Update ora 14.15: Deces 676 Femeie, 87 ani din județul Hunedoara, camin de batrani Data internare: 22.04.2020.Data recoltare: 17.04.2020.Data rezultat: 21.04.2020.Data deces: 29.04.2020.Comorbiditați:…

- Inca 21 de decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost anunțate in aceasta seara, astfel ca bilanțul morților a depașit pragul de 600. Ultimele decese anunțate de Ministerul Sanatații: Deces 580 Barbat, 50 ani din județul Calarași Data internarii: 27.03.2020 in INBI Matei Balș-ATI. Data recoltarii…