Romanii iși fac planuri de vacanța pentru acest sezon estival, alocand bugete considerabil mai mari decat in anii precedenți. Potrivit unor sondaje recente, 4 din 10 romani aloca in 2024 un buget mai mare cu 40% fața de anul trecut. Aproape 80% dintre romani planuiesc sa plece in vacanța in lunile iulie și august, iar […] The post Topul destinațiilor de vacanța preferate de romani: Bugetul e mult mai mare decat anul trecut appeared first on Puterea.ro .