Topul centrelor SPA din Capitală Turistii straini care viziteza Bucurestiul prefera sa mearga la Therme, pentru relaxare si SPA, in orice anotimp, pentru ca au oferta cea mai variata de proceduri si cele mai spectaculoase piscine, cu apa te... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

