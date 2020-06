Topul celor mai grele animale terestre din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Pe aripile vantului/ Gone With the Wind” s-a clasat pe primul loc in topul Amazon al celor mai bine vandute filme si programe de televiziune, la o zi dupa ce platforma HBO Max a WarnerMedia a retras temporar filmul din cauza „descrierilor rasiste”, informeaza Variety.

- Vineri, de la 19, Fereșteanu și Liza iți aduc o noua ediție de #Urban30, topul cu cele mai urbane piese care trebuie sa fie parte din playlist-ul tau. In aceasta saptamana, schimbari majore și reveniri spectaculoase, gata sa te surprinda. Nane, pentru a cincea saptamana consecutiva, ramane cel mai prezent…

- Ruinele unor orase antice impresionante, ale minelor de aur, castrelor, ale unor constructii edilitare si ale termelor infiintate de romani se numara printre cele mai impresionante monumente pastrate in Romania, de aproape doua milenii.

- Cifra de afaceri a pieței serviciilor de poșta și curierat din România a fost de circa 5,2 miliarde de lei în 2019, pentru ca, în anul curent, ritmul de creștere sa se dubleze cel puțin, iar cifra de afaceri a companiilor care ofera servicii de poșta și curierat sa atinga pragul de…

- Inspectorii silvici au verificat peste 3600 de transporturi de lemn in perioada starii de urgenta, potrivit agerpres. Ministerul Mediului, Apelor Post-ul Dambovița, in topul clasamentului la sancțiuni privind transportul de lemn apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- MODESTI… Brazilia este tara care exporta cei mai multi fotbalisti, potrivit unui studiu dat publicitatii, luni, de Observatorul de fotbal CIES, in timp ce Romania se afla pe locul 38 in lume. Romania a avut in anul 2019 112 fomtalisti in alte campionate profesioniste de fotbal. Brazilia a avut 1.600…

- Bucurestiul este cel mai disciplinat oras, iar Teleormanul cel mai indisciplinat in privinta reducerii iesirilor neimportante din case, releva un studiu Google realizat pe baza monitorizarii istoricului destinatiilor utilizatorilor de telefoane inteligente. Priviti pe regiuni, ardelenii sunt cei mai…

- Romania a avut in luna februarie a cincea cea mai mare crestere a preturilor de consum din Uniunea Europeana. Scumpirile s-au mai domolit, insa, dupa ce aproape tot anul trecut am fost campioni, iar in ianuarie ne-am situat pe locul 2, dupa Ungaria, arata datele publicate miercuri de Oficiul European…