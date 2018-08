Facebook mai primeste o lovitura, dupa ce luna trecuta actiunile companiei s-au prabusit pe bursa, datele companiei de cercetare SimilarWeb arata ca numarul accesarilor retelei de socializare au scazut la 4,7 miliarde de vizite in luna iulie a acestui an, de la 8,5 miliarde, in aceeasi luna, in urma cu doi ani. Astfel, platforma este foarte aproape sa piarda locul 2 in topul celor mai accesate site-uri si in Statele Unite, la nivel global Facebook situandu-se pe pozitia a treia.