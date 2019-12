Stiri pe aceeasi tema

- Ryan Kaji locuiește in Texas, alaturi de parinții și surorile sale. El publica in fiecare zi cate un video pe canalul lui de YouTube, la care are 23 de milioane de abonați. Clipurile lui ajung la milioane de vizualizari in cateva zile, cele mai populare ajungand și la peste un milliard de vizualizari.…

- Filme crestine – Top 20 de filme crestine pe care sa le vezi anul acesta. Cele mai bune filme creștine din toate timpurile au ramas in topul cautarilor pe cele mai inalte poziții datorita numarului mare de vizitatori, dar și incasari.Daca v-ați saturat de filme cu supereroi, drame lacrimogene și comedii…

- Creste pulsul vedetelor de Hollywood, dupa ce a fost anuntata lista nominalizarilor pentru Globurile de Aur. Topul este dominat de productiile "The Irishman", "Joker", "Once upon a time in Hollywood".

- Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) a anuntat nominalizarile pentru cea de-a 77-a editie a Globurilor de Aur, gala in care sunt premiate cele mai bune productii de cinema si televiziune ale anului.

- Unul dintre cei mai apreciati designeri de costume din istorie, Edith Head, detine doua recorduri la Hollywood: cele mai multe nominalizari ale unei femei la Premiile Oscar, nu mai putin de 35, si respectiv cele mai multe Oscaruri, opt la numar.

- Acordate din 1957, Premiile Grammy sunt considerate cele mai importante trofee din industria muzicala mondiala. Care sunt artistele ce au obtinut de-a lungul anilor cele mai multe premii Grammy aflati din materialul de mai jos.

- Robert Evans, un faimos producator de la Hollywood din anii '70 caruia i se datoreaza filme legendare precum "The Godfather" si "Chinatown", a murit la varsta de 89 de ani, au indicat luni surse din anturajul sau, transmite agerpres.ro.

- Surse spun ca fiica lui Bruce Lee s-a aratat ingrijorata cu privire la felul in care apare tatal sau, vedeta de arte marțiale, Bruce Lee in filmul lui Tarantino. Intre timp, Quentin Tarantino a spus ca nu va reedita Once Upon a Time la Hollywood pentru a fi pe placul cenzorilor chinezi. Tarantino a…