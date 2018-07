Topul celor mai vandute medicamente eliberate doar cu prescriptie medicala la nivel global in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 247.000 de miliarde de dolari in primul trimestru din 2018, in crestere cu 11,1% fata de perioada similara din 2017, conform unei analize publicate de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, transmite…

- Chanel, cunoscuta pentru parfumul No. 5 si pentru secretomania financiara, si-a deschis registrele pentru prima data in istorie, pentru a arata vanzari de 10 miliarde de dolari pe anul trecut – un nivel care rivalizeaza cu liderul pietei de lux, Louis Vuitton, potrivit Bloomberg. Casa de…

- Conform ultimelor raporturi Brand Finance Global 500 Amazon este cel mai valoros brand al lumii, ajungand la o valoare de 150,8 miliarde de dolari, dupa o crestere de peste 42% in ultimul an.Cum a ajuns aici Amazon si care sunt avantajele pentru tine? Amazon a ajuns aici din mai…

- Internetul lucrurilor transforma modul in care companiile si consumatorii isi desfasoara viata de zi cu zi in intreaga lume, iar tehnologia care sta la baza acestui segment de piata se dezvolta rapid, fie ca este vorba despre cresterea utilizarii Amazon Echo si a asistentilor vocali, fie ca este…

- Producatorul japonez de medicamente Takeda Pharmaceutical Co. a anuntat marti ca a ajuns la un acord pentru preluarea producatorului irlandez Shire Plc. pentru aproximativ 46 miliarde lire sterline (62 de miliarde de dolari). După această tranzacţie, grupul nipon va ajunge în topul…

- Nintendo a vandut 17,8 milioane de console Switch de la lansarea acesteia, dintre care 15 milioane de unitați in decursul ultimului an fiscal, terminat la finele lunii martie, scrie CNBC . Compania vrea sa vanda alte 20 de milioane de console Switch in urmatorul an și estimeaza ca va scoate un profit…

- Topul celor mai bogați oameni ai Rusiei este condus de catre Președintele Consiliului de Administrație al NLMK Vladimir Lisin, a carui avere este estimata la 19 miliarde de dolari SUA. Pe locul al doilea se afla Președintele Consiliului de Administrație al PJSC „Severstal”, Alexei Mordasov, care a ciștigat 18,7…