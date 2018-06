Topul celor mai vandute masini din acest an: Ce locuri ocupa Dacia Sandero si Duster

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Duster va dispune din acest an de doua noi motorizari. Clasicul motor 1.5 dCi se transforma in 1.5 Blue dCi, care va avea performante mai bune, catalizator si rezervor AdBlue, noteaza Automarket. Versiunile de 90 si 110 CP vor ajunge de acum la 95 cai putere, respectiv 115…

- Noua generatie a Daciei Duster e disponibila, incepand cu aceasta luna, si in Marea Britanie, iar SUV-ul romanesc impresioneaza prin pretul mic cu care poate fi achizitionat. "Noul Duster e foarte ieftin", scrie Top Gear, care continua: "O veste buna pentru fanii SUV-urilor accesibile".…

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute Italia si nu sa-i dea lectii, caci o astfel de situatie risca sa aduca mai tarziu o victorie si mai importanta populistilor in peninsula, a apreciat duminica miliardarul american George Soros, citat de AFP. Luand in considerare ca noul guvern italian - care…

- Volkswagen intentioneaza sa puna capat dominatiei Dusterului pe piata SUV-urilor compacte. Constructorul auto german va lansa oficial, spre sfarsitul acestui an, modelul T-Cross. Bazat in mare parte pe conceptul T-Cross Breeze, noul Volkswagen T-Cross are parte de un design similar…

- Volkswagen Golf e cel mai bine vandut model auto din primul trimestru al acestui an. In primele trei luni ale lui 2018, Volkswagen a comercializat aproape 134.000 de unitati ale compactei germana, potrivit Best Ride. Locul doi este ocupat de Renault Clio, cu 87.009 unitati vandute,…

- Grupurile germane Daimler si BMW intentioneaza sa formeze o companie mixta prin fuzionarea diviziilor de car-sharing, pentru a concura mai eficient furnizorii de servicii de transport cum este Uber Technologies. Cele doua grupuri vor forma o companie mixta cu participatii egale de 50%, care…

- Nissan si Renault discuta o fuziune in urma careia ar putea fi creata o noua companie auto, cele doua companii avand deja un parteneriat strategic care functioneaza din 1999. Un acord va pune capat actualului parteneriat, gigantii auto urmand sa functioneze ca o singura entitate, au declarat…

- Premierul Viorica Dancila i-a schimbat din functie, miercuri, pe sefii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Deciziile au fost publicate deja in Monitorul Oficial. Astfel, fostul ministru de Finante Ionut Misa i-a…