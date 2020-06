Stiri pe aceeasi tema

- Grupul financiar Western Union a facut oferta pentru serviciul de plați MoneyGram, tranzacția urmand sa aduca impreuna doua dintre cele mai mari servicii de acest gen din lume, scrie Bloomberg.Acțiunile MoneyGram au crescut cu 74% luni, dar au inchis in urcare cu doar 6,2% in timpul unei ședințe volatile.Capitalizarea…

- Miliardarul Mukesh Ambani vrea sa construiasca urmatoarea companie globala de tehnologie, JioPlatforms, care vrea sa concureze cu Google, Amazon, Alibaba și Tencent, anunța CNN.JioPlatforms este deja un ecosistem de aplicații, care ofera totul, de la cumparaturi alimentare online la streaming…

- Tesla trebuie sa se confrunte cu un proces al actionarilor dupa o postare pe Twitter a lui Elon Musk. Un judecator federal din San Francisco a decis ca procesul actionarilor, care pretind ca un tweet din 2018 al lui Elon Musk a fost o inselaciune, poate merge mai departe. Hotararea…

- Incepand cu trimestrul al doilea din acest an, Ford dorește sa reporneasca treptat toate fabricile ce au fost inchise pe fondul pandemiei de coronavirus. In acest moment, americanii produc mașini doar in China. Dupa primele trei luni, Ford estimeaza pierderi de 600 de milioane de dolari din cauza crizei…

- Un avion Blue Air a ajuns pentru prima data in China. Aeronava, modificata pentru transport de marfa, aduce materiale medicale pentru Unifarm O aeronava a companiei low-cost Blue Air, a aterizat pentru prima data in China, de unde aduce in Romania materiale medicale pentru compania naționala Unifarm,…

- Industria muzicala se adapteaza vremurilor. Dupa ce membrii mai multor orchestre simfonice au inregistrat piese clasice din... dormitor, pentru melomanii pe care pandemia de Covid i-a lasat fara bucuria concertelor live, cantareții pop-rock se pregatesc sa le faca o surpriza asemanatoare iubitorilor…

- State din intreaga lume au continuat sambata sa isi inchida granitele, sa restrictioneze calatoriile si evenimentele care reunesc un numar mare de participanti, pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.Apple a anuntat ca isi va inchide toate magazinele din lume cu exceptia…

- Apple a anuntat vineri ca va organiza conferinta sa anuala pentru dezvoltatori in luna iunie, iar aceasta va avea loc exclusiv online, din cauza ”situatiei actuale de sanatate”, relateaza Reuters.Acesta este cel mai recent caz al unei companii de tehnologie care anuleaza sau muta in online…