- Bucuresti, 10 mai /Agerpres/ - Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de luni, iar tranzactiile se ridicau la 3,79 milioane de lei (770.277 euro), la 30 de minute dupa debutul tranzactiilor, informeaza News.ro. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 5,6 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,06%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 6,88%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Bursa de Valori București (BVB) s-a aflat pe locul al doilea la creșteri in Europa luand in calcul evoluția in lei a BET-BK, unul dintre principalii indici ai pieței locale. Raportand evoluțiile in dolari, Bursa de la București ocupa locul 5,...

- Dezvoltatorul imobiliar din Brașov Qualis Properties a listat prima sa emisiune de obligațiuni la Bursa de Valori București (BVB), pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTS). Obligațiunile sunt tranzacționate, din 9 aprilie, sub simbolul QUAL24E (ISIN – ROGTMLWT0Y67). Radu Hanga, Președinte BVB:…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, peste 961,68 milioane de lei din capitalizare, respectiv 0,54%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 29,31%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de…

- Bursa de Valori București (BVB) a premiat joi performerii anului 2020 pe piața de capital, un an marcat de provocari, dar și oportunitați pe piața de capital. Au fost acordate 16 premii, iar pe lista de premiere se regasesc companii listate, brokeri, fonduri de pensii private și de investiții…

- Bursa de Valori București (BVB) informeaza ca acțiunile Bittnet Systems (BNET) vor fi incluse din 22 martie in indicii FTSE Global Micro Cap și FTSE Total-Cap, in urma celei mai recente revizuiri semestriale a indicilor FTSE Russel. Lista finala a companiilor care urmeaza sa fie incluse in…

- 2021 ar putea sa aduca cele mai mici venituri din dividende pe Bursa de Valori București (BVB) de dupa perioada post-criza, insa in continuare acestea vor fi peste nivelul inregistrat inainte de 2008, anticipeaza analiștii casei de brokeraj Prime...