Stiri pe aceeasi tema

- Familiile din Germania se pot confrunta in acest an cu una dintre cele mai scumpe mese de Craciun din lume, potrivit unui studiu realizat de rețeaua sociala de investiții eToro in 12 țari de pe trei continente.

- Ce țari cheltuiesc cel mai mult pe masa de Craciun? Potrivit unui studiu global, gasca la cuptor din Germania este cea mai scumpa masa festiva in timp ce sarmalele romanești sunt cele mai ieftine Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Masa festiva de sarbatori este un prilej de bucurie pentru toata lumea. Ultimele date privind inflația arata ca romanii nu stau deloc bine. Toate alimentele s-au scumpit, dar, aici este mai accesibil fața de alte state.

- ”Romanii vor sa calatoreasca tot mai mult. Asa se poate traduce anul 2022 atunci cand ne referim la calatoriile cu avionul. Particularitatea acestui an este ca, desi cele mai cautate destinatii pentru calatoriile cu avionul raman marile capitale europene si orase cu comunitati numeroase de diaspora,…

- 70 la suta dintre romanii din diaspora urmaresc continut romanesc de 2-3 ori pe saptamana, pe internet, si folosesc preponderent limba romana atunci cand utilizeaza motoarele de cautare, arata un studiu comandat de Google, citat de Agerpres. Acestia sunt interesati in special de stiri, dar si de retete…

- Radu Mihaiu, primarul USR al Sectorului 2, a anunțat azi ca va mari bursele școlare, in contextul inflației accelerate, in acord cu propunerea consilierilor locali PNL. ”Aceeași propunere am facut-o și eu in Consiliul Local Cluj-Napoca, luna trecuta, pledand in special pentru creșterea burselor…

- Chiar daca inca ne aflam la jumatatea toamnei, pe litoral au inceput deja sa apara ofertele de sarbatori. Preturile sunt mai mici decat cele din sezon, iar experienta unui Craciun la malul marii este unica, spun hotelierii. "Doar ce am lansat oferta de revelion, este formata din pensiune completa, turistii…

- In ultimul act de la Cluj Napoca, Elena a invins o cu 4 3 pe Franziska Schreiner din Germania , la capatul unui meci de infarct. Dupa ce a castigat finala, devenind campioana europeana, jucatoarea constanteana a luat tricolorul si s a urcat pe masa de joc, celebrand triumful. Antrenorul Viorel Filimon…