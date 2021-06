Topul celor mai poluate orașe din Europa. Cluj-Napoca a ajuns pe PRIMUL loc

Potrivit unui studiu Airly, o companie de monitorizare a calitații aerului, Cluj-Napoca a ajuns pe primul loc în Europa, fiind cel mai poluat oraș în dioxid de azot - NO2.

Airly a facut o analiza cu privire la poluarea aerului și clasifica orașele europene în funcție de gradul de poluare al acestuia, masurat în funcție de nivelurile de particule de suspensie, adica PM10, și dioxid de azot, NO2. Orașul Napoli a fost din nou în fruntea clasamentului (23,91) în ceea ce privește particolele… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

