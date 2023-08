Stiri pe aceeasi tema

- "O vreme a extremelor, asa cum am avut pana in prezent in aceasta vara. In mai putin de o ora va intra in vigoare avertizarea meteorologica de cod portocaliu pentru areale din partea de sud-vest a tarii. As mentiona judetele Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Gorj, dar si zona de…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un anunț important. mai exact, meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru prima parte a acestei luni august. Din informațiile specialiștilor, se pare ca vremea se schimba radical in Romania. Este cod portocaliu de canicula…

- Pentru 2023, salariul mediu in Romania a crescut la 850 de euro, comparativ cu anul trecut, cu diferențe de salarii in funcție de regiune. Caștigurile salariale brute pentru luna mai 2023 au fost de 7.229 lei și net 4.543 lei. Cel mai mare caștig net s-a inregistrat in servicii IT (10.478 lei) și activitațile…

- Alerta METEO – Vine potopul in șapte județe din Romania: Cod Portocaliu de vijelii, grindina și descarcari electrice Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Administratia Nationala de Meteorologie…

- Numarul centrelor sociale inchise in urma controalelor facute de autoritati la nivel national a ajuns la 21. Alte 27 de astfel de centre au activitatea suspendata, pana la remedierea deficientelor constatate. Au fost date 76 de amenzi in valoare de 956.000 de lei, dupa controalele declanșate de scandalul…

- Unsprezece centre sociale au fost inchise si alte 25 au activitatea suspendata, dupa primele doua zile de controale ale autoritatilor Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, in primele doua zile de control au fost verificate, in total, 998 de…

- Angajatorii de la stat au scos la concurs peste 3.000 de joburi in aprilie, luna dinaintea blocarii angajarilor in aparatul public, in timp ce in perioada ianuarie - aprilie au fost disponibile aproximativ 10.000 de posturi in instituțiile de stat, arata datele unei platforme de recrutare online.Astfel,…

- Cumulat, in perioada ianuarie – aprilie 2023, aproximativ 10.000 de posturi au fost disponibile in instituțiile de stat.„Masura de inghețare a posturilor are ca scop reducerea deficitului bugetar, insa nu se va aplica și in cazul angajarilor din Educație și Sanatate, acolo unde exista o nevoie considerabila…