Topul celor mai neobișnuite obiecte găsite pe plajă In ultimii ani, din mai multe colțuri ale lumii au fost raportata descoperirea unor obiecte dintre cele mai neobișnuite, care au ajuns sa alcatuiasca o bizara colecție. De pilda, in Thailanda a fost gasita pe o plaja o bucata de roca ce parea inițial a fi un coral, dar, la o privire mai atenta, piatra stralucea. Dupa ce a dus obiectul acasa, perosana care l-a gasit a constatat ca-și schimbase c Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje ale Politiei si Jandarmeriei Gorj au descins aseara la o vila din cartierul Meteor, unde au fost descoperite cantitati mari de cabluri si obiecte metalice despre care se presupune ca ar fi furate, aici fiind gasite si obiecte din b...

- O femeie din Thailanda se plimba pe o plaja atunci cand a dat peste un obiect straniu. Nu mica i-a fost surpriza atunci cand a descoperit faptul ca a devenit cu 200.000 de euro mai bogata! Aceasta este incredibila poveste prin care a trecut o femeie pe nume Siriporn Niamrin dintr-o provincie din Thailanda,…

- Ramasitele unei femei disparute in tsunamiul devastator din 2011 din Japonia au fost gasite si identificate recent, a anuntat vineri politia, cu cateva zile inainte de marcarea a zece ani de la dezastru, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.

- Romanii se plaseaza pe locul 5 in topul turistilor care viziteaza insulele, dupa Rusia, India, Ucraina, Kazahstan. In aceeasi perioada a anului trecut, cei mai multi turisti erau din India, Rusia, Marea Britanie, Italia si Germania. Cerere mare a fost si de Revelion, atunci cand 1.000 de turisti au…

- Romania ocupa locul trei intr-un top al celor mai bune țari in care sa lucrezi de acasa in 2021, potrivit clasamentului Digital Nomad Index, alcatuit de compania Circleloop, scrie digi24 . Țara noastra a obținut aceasta poziție pe baza costului scazut al vieții și a internetului de mare viteza ieftin,…

- Nicolae Grigorescu conduce topul operelor de arta romaneasca sau obiecte de colectie cel mai bine vandute in 2020 pe piata interna, in timp ce Adrian Ghenie este cel mai bine vandut artist roman pe piata internationala, potrivit unui comunicat remis News.ro. Citește și: Guvernul Cițu vrea…

- Chiar daca aproape tot anul 2020 a fost plin de știri și evenimente despre virusul COVID-19, portalul de știri Noi.md a continuat sa va informze divers, ținindu-va aproape de cele mai importante evenimente petrecute in țara, dar și peste hotare. Nici in anul care pleaca, nu am fost scutiți de incendii,…