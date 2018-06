Topul celor mai mari producatori romani de cosmetice. Farmec isi pastreaza pozitia de lider

MANTRA ZODIEI TALE pentru săptămâna 25 iunie- 1 iulie 2018. Cere şi ţi se va da!

Marte intra in retrograd o data la 2 ani si miscarea sa nu trece neobservata. Marte conduce energia, actiunea, pasiunea, initiativa, felul in care te impui in lume dar automat si impulsurile noastre animalice, dandu-ne tendinta spre… [citeste mai departe]