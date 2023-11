Stiri pe aceeasi tema

- Targurile devin atracția turistica principala in aceasta perioada din toate orașele Romaniei. Au inceput pregatirile și in Sibiu, orașul despre care se spune ca are cel mai frumos targ de Craciun din Romania. Iata cand se deschide și ce surprize ii așteapta pe turiști și localnici.

- In ultimii ani, aceste evenimente au caștigat o popularitate tot mai mare in randul europenilor, devenind atracții principale in perioada sarbatorilor de iarna. Afla, din randurile de mai jos, care sunt cele mai ieftine targuri de Craciun in Europa, in 2023. Vei fi uimit, insa pe locul 5 se afla unul…

- Targurile de Craciun din Romania sunt foarte așteptate in aceasta perioada, mai ales de catre copii. Spiritul sarbatorilor de iarna se indreapta incet inspre noi, astfel ca administrația orașelor din Romania fac ultimele pregatiri. Iata care este orașul unde Targul de Craciun se va deschide cel mai…

- Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar cu el vin și mult așteptatele targuri de Craciun din Romania și intreaga Europa. In cazul in care cauți targuri de Craciun 2023 in Romania, ai cateva variante din care poți alege, unele mai frumoase decat altele. Aceste evenimente sunt locuri in care iubitorii…

- Valul de creșteri ale prețurilor produselor agricole la nivelul UE a continuat in trimestrul al doilea din 2023 comparativ cu trimestrul al doilea din 2022, iar Grecia figureaza ca fiind a doua țara membra cu cea mai rapida creștere din blocul comunitar, +21%, dupa Portugalia care a inregistrat o…

- Un studiu realizat de dua.com a analizat peste 1 milion de cautari din intreaga Europa pentru a determina care este țara care crede cel mai mult in dragostea la prima vedere. Potrivit studiului, Romania se afla pe locul doi in ceea ce privește credința in dragostea la prima vedere. Deși nu…

- Fiecare țara iși are propria politica de a oferi angajaților concedii anuale platite. Multe state au concedii de odihna de cate 25 de zile, iar intr-o țara nu departe de Romania, concediul este de 28 de zile anual, transmite hotnews.ro .

- In ciuda costului crescut al vacanței, unii iși pun speranțele in oferte ieftine de la hoteluri de cinci stele, scrie publicația austriaca Der Standard. Pentru a afla unde calatorii pot gasi oferte de lux la prețuri accesibile in Europa, o companie de turism online a analizat 60 de orașe pentru…