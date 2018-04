Topul celor mai ieftine oraşe în care să locuieşti. Bucureştiul este singura capitală europeană în top 10 Pentru al cincilea an consecutiv, Singapore a fost numit cel mai scump oras in care se poate locui, conform ultimului raport al diviziei care analizeaza costul traiului la nivel mondial, din The Economist Intelligence Unit. In timp anul trecut top zece a fost dominat de orase din Asia, anul acesta cele mai scumpe cinci orase sunt in Europa, Paris si Zurich ocupand impreuna pozitia a doua. Oslo, Geneva si Copenhaga sunt pe locul cinci, sase, respectiv opt. Hong Kong este al patrulea cel mai oras din lume, in timp ce Seoul se situeaza pe locul sase cu Geneva, iar Tel Aviv si… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

