- In ultimul sau numar, cunoscuta publicatie britanica Time Out prezinta printre altele un top ale celor mai ieftine orase din Europa. Iar Bucurestiul ocupa un loc fruntas in acest clasament inedit.

- Astazi, 14.04.2022, au ajuns in depozitul DSP Hunedoara 750 de doze de vaccin HPV, urmare a efortului depus de Ministerul Sanatații in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achiziționarea unei cantitați suplimentare de vaccin. Cancerul de col uterin – produs de HPV – este denumit…

- Topul celor mai bine platiți jucatori din Europa. Nu este niciun secret ca marile campionate de pe „Batranul Continent” iși platesc regește fotbaliștii. Sumele vehiculate sunt amețitoare, unele la care alții doar viseaza. Nivelul acestora, deși pastrat adesea „la secret”, a fost dezvaluit de presa spaniola.…

- Romania ramane pe primul loc in topul deceselor in accidente rutiere: Aproape 20.000 de oameni au murit pe șosele in UE, anul trecut Romania ramane pe primul loc in topul deceselor in accidente rutiere: Aproape 20.000 de oameni au murit pe șosele in UE, anul trecut Potrivit datelor publicate luni, 28…

- Din cauza framantarilor internationale nu se prea observa ce se intampla pe scena politica interna. Statele Unite sunt in centrul atentiei generale. Cum il vor determina americanii pe Vladimir Putin sa renunte la agresiunea impotriva Ucrainei? Au americanii informatii din jurul presedintelui Putin?…

- Compania Jato Dynamics a publicat cifrele privind inmatricularile din Europa, in luna februarie, și topul celor mai vandute modele. Așadar, potrivit acestor date, Volkswagen Golf a revenit pe prima poziție in topul celor mai comercializate mașini din Europa. Cu 15.041 exemplare vandute in a doua luna…

- Numarul de vehicule noi inmatriculate in Uniunea Europeana, Marea Britanie si Asociatia Europeana de Liber Schimb (EFTA) a scazut in februarie cu 5,4%, pana la 804.028 de unitati, marcand a opta luna consecutiva de scaderi. Inmatricularile de masini au variat puternic de la o tara la alta, cu scaderi…

- Energie mai scumpa, raspandirea virulenta a Omicron si sincope de tot felul pe lanturile de aprovizionare globale si locale. Toate acestea vor ingreuna cresterea economica anul acesta in Uniunea Europeana si zona euro, la fel cum au franat avansul in ultimele luni din 2021, scrie Mediafax. Comisia…