- Ridicarea restrictiilor legate de pandemia de Covid 19 stimuleaza turismul in intreaga lume. In Romania, sosirile vizitatorilor straini au crescut in aprilie 2022 cu 189% fata de anul trecut, la aproape un milion de persoane, noteaza analistul eToro Bogdan Maioreanu.

- Conform revistei de specialitate Traveler, ediția spaniola, Clujul, Sibiul și Brașovul au fost incluse in topul destinațiilor turistice pentru vara anului 2022. In articol sunt amintite cateva dintre... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Temperaturile ridicate din acesta perioada ne trimit cu gandul la vacanțele de vara, petrecute pe plaja. Mulți romani și-au facut deja rezervari la mare pentru acest sezon, insa, pentru cei care sunt inca indeciși, The Guardian a facut un top al celor mai frumoase plaje din Europa. Sunt variante pentru…

- Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacienților care erau deja pozitivi, 45 persoane au fostreconfirmate pozitiv.In unitațile sanitare de profil, numarul de persoane internate in secții cu COVID-19 este de 1.242 cu 35 mai mult fața de ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt internate…

- Anul 2022 este anul in care trebuie sa ne intoarcem in locuri turistice deja cunoscute sau sa mergem in altele noi. Este anul in care ne putem transforma calatoriile de vis in realitate. Marile agenții de turism și site-urile de specialitate s-au grabit sa-și prezinte ofertele pentru acest an. Multe…

- Luna trecuta uzinele Dacia si Ford au produs peste 57.000 de masini, cu 42% mai multe decat in a treia luna din 2021, arata datele ACAROM, potrivit carora in primul trimestru, productia totala a fost cu 15% mai mare decat in Q1 2021.

- Primul Paste fara restrictii majore din ultimii doi ani aduce cereri de vacante peste asteptari, anunta touroperatorul Hello Holidays. Pentru zilele libere de la finalul lunii aprilie si inceputul lunii mai, romanii cauta vacante de cel putin trei-patru zile in Bulgaria, Turcia, Grecia, Dubai, Egipt,…

Structura anului școlar, modificata radical. Fara teze și o vacanța mai scurta