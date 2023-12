Am intrat in ultima luna a lui 2023 iar cel mai popular motor de cautare, a facut publica lista celor mai cautate expresii in Romania. Ca in fiecare an, cel mai popular motor de cautare dezvaluie barometrul temelor de interes public, practic tendințele celor ce folosesc internetul prin cele mai dese cuvinte tastate in bara de cautare (”search”). Iata topul celor mai cautate cuvinte de catre romani pe Google in 2023! Conduc intre cele mai populare cautari rețetele culinare iar cel mai cautat roman nu a fost Florin Salam, ca in anii trecuți, și extraordinarul sportiv David Popovici. Cel mai cautat…