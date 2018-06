Stiri pe aceeasi tema

- Compania nationala de transport aerian TAROM se afla pe locul 49 din 72 intr-un clasament mondial vizand satisfactia clientilor, respectiv punctualitatea, calitatea serviciilor si procesarea cererilor, inaintea unor companii ca Thomas Cook Airlines, Aeroflot Russian Airlines si Tap Portugal, se arata…

- Topul celor mai bune companii aeriene din lume și din Romania realizat de Airhelp, s-a intocmit dupa trei criterii esențiale: calitatea facilitaților, sosiri la timp și cat de bine rezolva cererile de compensație ale intarzierii unui zbor.

- ​In luna mai 2018 au fost inregistrate 57 de zboruri anulate și 116 zboruri intarziate pe aeroporturile din Romania, conform analizei efectuate de compania olandeza FlightClaim.ro, unul dintre cei mai importanți jucatori din Europa in ceea ce privește obținerea de compensații pentru pasagerii companiilor…

- Astfel, conform estimarilor FlightClaim.ro, cursele anulate și cele intarziate au afectat doar in luna mai 2018 peste 20.000 de pasageri. Intarzierile au avut o durata de 3 pana la 7 ore și au afectat atat zborurile directe, cat și conexiunile pe aeroporturi mari din Europa. Mulți pasageri au ajuns…

- Precizarile vin dupa ce, saptamana trecuta, o bucata din calea de rulare s-a dislocat in urma decolarii unui avion de mari dimensiuni. Compania Aeroporturi București a ținut sa menționeze ca problema s-a rezolvat rapid și ca incidentul nu a pus in pericol siguranța pasagerilor. Intre timp, ministrul…

- Compania de stat Tarom, al treilea cel mai mare transportator aerian de pe plan local, desfasoara in aceasta perioada o campanie promotionala de vanzare de bilete de avion la preturi mai mici. Astfel, cei care cumpara bilete de avion in perioada 7-9 aprilie beneficiaza de o reducere de 20%.…

- In aprilie 2017, luna in care a fost sarbatorit Paștele, 662 de zboruri au inregistrat intarzieri și anulari din si spre aeroporturile din Romania, afectand aproximativ 73.000 de pasageri. Cele mai multe intarzieri au fost inregistrate pe Aeroportul Otopeni din Capitala, in special pe cursele spre Istanbul,…

