Topul celor mai bune 10 oraşe în care să trăieşti. Podiumul, alcătuit doar de orașe europene Viena, capitala Austriei, conduce clasamentul celor mai bune orase in care sa traiesti, potrivit raportului anual realizat de Economist, informeaza Mediafax, care citeaza France 24. Sase din topul celor mai bune orase pentru locuit sunt din Europa.Viena a revenit pe primul loc in topul celor mai bune orase in care sa traiesti, pozitie pe care a ocupat-o in 2018 si 2019, dupa ce in 2021 a cazut pe locul 12, avand in vedere ca muzeele si restaurantele sale au fost inchise, se arata in raport. Potrivit raportului, stabilitatea si infrastructura buna sunt principalele puncte tari ale orasului pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

