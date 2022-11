Topul celor mai bogați români în 2022. Cine a reuşit să depăşească averea colosală pe care o are Ion Țiriac Publicația de specialitate Forbes a alcatuit un nou top pentru cei mai bogați romani din 2022. Exista mai multe schimbari importante fața de anul precedent. Desigur ca fostul jucator de tenis Ion Țiriac se afla și de aceasta data pe primele poziții. Din pacate, liderul anului precedent nu a avut un 2022 deloc bun, așa […] The post Topul celor mai bogați romani in 2022. Cine a reusit sa depaseasca averea colosala pe care o are Ion Țiriac appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

