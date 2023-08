Stiri pe aceeasi tema

- Reincepe isteria! Cazurile de Covid-19 au explodat in SUA odata cu raspandirea noii variante EG.5O noua varianta a coronavirusului care produce Covid-19, botezata EG.5, se raspandeste in Statele Unite, dar si in Irlanda, Franta, Marea Britanie, Japonia si China, observandu-se o crestere a numarului…

- Marile puteri economice ale lumii membre ale G7 (Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Canada, Germania, Italia și Japonia) au promis miercuri, la Vilnius, un ajutor militar pe termen lung Ucrainei, decizie ce a fost salutata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care, insa, a precizat ca acest…

- Romania ocupa locul 44 in topul celor mai bogate economii din lume și locul 19 in topul ”celor mai complexe țari” din punct de vedere economic, potrivit Atlasului de Complexitate Economica realizat de Universitatea Harvard din SUA.”Romania este o țara cu venituri medii-superioare, ocupand…

- Exista 337 de femei miliardare in intreaga lume, potrivit ultimului clasament Forbes al celor mai bogați oameni ai planetei, fața de 327 in 2022. Acestea dețin acum 13% din populația miliardara, fața de 12%, in urma cu un an, in 2022.

- Topul celor mai bogate orașe din lume - Unde locuiesc cei mai mulți milionari. Ce orașe mari au inregistrat o scadere a numarului de milionari. Top 10 cele mai bogate orașe din intreaga lume sunt gazdele a aproape 2 milioane de bogatași, iar in unele metropole se regasesc sute de oameni care au averi…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 21 mai anul curent la 28 de milioane de tone, in crestere cu 13% fata de cele 24,86 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/2022, arata datele publicate…

- Vești IMPORTANTE pentru toți pensionarii din Romania! Toți cei care doresc sa beneficieze de recalcularea pensiilor trebuie sa urmeze anumiți pași. ESENȚIAL! Plata pensiei recalculata se va face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea. CITESTE SI Alerta planetara! Un asteroid…