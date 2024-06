Topul celor mai bogate case regale din lume. Ce familie are o avere de peste 1,4 trilioane de dolari Care sunt cele mai bogate familii regale din lume și cum și-au construit acestea averile de-a dreptul impresionante. In lumea regalitații, titlul nu echivaleaza intotdeauna cu o avere uriașa. Totuși, pentru aceste familii regale, bogația vine la pachet cu statutul. Deși familiile regale europene, precum cea britanica și cea spaniola, sunt printre cele mai influente, topul celor mai bogate case regale este dominat de ”Coroanele” din Orientul Mijlociu. Acestea, deși au mai puține proprietați decat, de exemplu, Regele Charles , stau mult mai bine la capitolul lichiditați. Cele mai bogate familii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

