Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 2.765 de autoturisme noi Dacia au fost inmatriculate in luna ianuarie a acestui an, cu 202,5% mai mult fata de numarul de 914 autoturisme noi Dacia inmatriculate in ianuarie 2021, potrivit unui comunicat remis miercuri de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA),…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in scadere cu peste 4 procente, fața de anul anterior: Topul mașinilor cumparate de romani Inmatricularile de autoturisme noi, in scadere cu peste 4 procente, fața de anul anterior: Topul mașinilor cumparate de romani In cursul anului 2021 s-a inregistrat o scadere…

- Inmatricularile de mașini noi au scazut cu 4,1%, anul trecut, in timp ce mașinile second-hand au luat un avans de 3,7% fața de aceeași perioada din 2020. Inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat in Romania o scadere cu 4,1%, in 2021, comparativ cu rezultatele din anul anterior, arata datele…

- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut cu 4,1% in 2021, raportat la anul anterior, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), transmise de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).

- Inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat in Romania o scadere cu 4,1%, in 2021, comparativ cu rezultatele din anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).…

- Inmatricularile de autoturisme noi au inregistrat in Romania o scadere cu 4,1%, in 2021, comparativ cu rezultatele din anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), citate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA),…

- Inmatricularile de autovehicule au scazut in Romania, cu 10,8%, in luna noiembrie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, marja in care autoturismele electrice au consemnat o dublare a inregistrarilor, iar Dacia Spring, primul model "verde" al producatorului auto de la Mioveni, a devenit…

- Inmatricularile de autoturisme au inregistrat un salt de 0,7%, in primele zece luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, iar masinile electrificate au consemnat o crestere a vanzarilor de 94%, pe o cota de piata de 12,8%, arata datele centralizate de Asociatia Producatorilor si Importatorilor…