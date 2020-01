Stiri pe aceeasi tema

- Nadine a demonstrat ca este o adevarata luptatoare și ca, indiferent cat de jos ar cadea, va gasi intotdeauna in sine puterea de a se ridica și de a zambi. Nadine, in varsta de 43 de ani, se bucura in prezent de o viața de familie liniștita și o cariera in plina ascensiune, insa vedeta a recunoscut…

- Parlamentarii USR au anuntat care sunt proiectele pe care le vor depune si sustine in 2020. Primul pe lista lor este revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Motivatia: Romania are nevoie de primari legitimi, votati de cat mai multi oameni, care sa reprezinte cu adevarat interesele comunitatilor…

- Trei copii si mama lor s-au trezit cu o masina proptita in pat, dupa ce o masina sparsese peretele casei. Accidentul s-a produs vineri dimineata, in orasul Ploiesti din Romania. Masina ajunsa in camera copiilor a rupt mai intai un gard, apoi a daramat peretele casei.

- Peste 62% dintre romani isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, potrivit unui studiu realizat de OLX Cazare si Turism, iar printre cele mai populare destinatii montane se numara Poiana Brasov, Predeal, Sinaia, Busteni si Vatra Dornei. Studiul "Topul statiunilor montane din Romania" arata…

- Romania a fost principala tara din regiune si a cincea din Europa ca sursa de turisti in Israel in luna octombrie, potrivit ultimelor statistici publicate de Ministerul Turismului, citate intr-un comunicat remis, luni, AGERPRES. Peste 15.000 de romani au ajuns in Israel in luna octombrie, iar trendul…

- Romania se afla pe lista de cinci state ale lumii care au suferit, in perioada 2017-2018, regrese semnificative ale democratiei, arata studiul „Starea globala a democratiei 2019”, dat recent publicitatii de organizatia International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

- In viziunea generatiei de tineri antreprenori, cele mai relevante tehnologii emergente pentru viitorul companiilor sunt, in opinia lor: Internet of Things (82%), robotii (57%) si inteligenta artificiala (54%). De asemenea, pe lista de prioritati a acestora se mai afla preocuparea pentru nevoile…

- Pretul cazarii in hotelurile si pensiunile din Romania s-a scumpit considerabil in ultimii doi ani, in mare parte din cauza voucherelor de vacanta, considera specialistii. Potrivit acestora, majorarile au schimbat si comportamentul turistilor, care prefera vacante mai scurte si mai dese.