Stiri pe aceeasi tema

- Insa pe langa cautari precise de produse aflate in tendințe, utilizatorii au cautat informații de tot felul, de la teste pentru detectarea prostiei la numarul de telefon al președintelui Iohannis, precizeaza compania. A condus intervenția VIOLENTA a jandarmilor la protestul din 10 august și acum a…

- In anul in care sanatatea a fost in centrul preocuparilor, cel mai cautat cuvant pe eMAG a fost "masca", insa pe langa cautari precise de produse aflate in tendințe, utilizatorii au cautat informații de tot felul, de la teste pentru detectarea prostiei la numarul de telefon al președintelui Iohannis.…

- In 2020, anul pandemiei de COVID-19, cel mai cautat cuvant pe emag.ro a fost „masca”, insa utilizatorii au mai cautat pe eMAG și alte informații, de la teste pentru detectarea prostiei, pana la numarul de telefon al președintelui Klaus Iohannis, a anuntat compania, intr-un comunicat.Utilizatorii au…

- Daca inainte de pandemie, București, Timișoara și Cluj Napoca erau lideri pe piața vanzarilor de imobiliare, din cauza pandemiei lucrurile s-au schimbat. In luna noiembrie au fost vandute, la nivelul intregii țari, 60.183 de imobile, cu 23.492 mai puține fața de luna octombrie, anunța ANCPI.…

- Ce au cautat romanii pe Google, in 2020: ce sunt pandemia și coronavirusul, rețete de gogoși, dar și informații despre platforme de educație la distanța Topul celor mai populare cautari pe Google in Romania, in 2020, este condus de termenul "coronavirus", de doua platforme de educatie la distanta…

- Se apropie perioada reducerilor de Black Friday, iar platforma de fashion online Fashion Days pregatește o „ediție de bun simț”. Black Friday la Fashion Days va incepe miercuri, 11 noiembrie, dis-de-dimineața, cu reduceri consistente la peste 85% dintre produsele peste 150 de lei. „Daca anul trecut…

- ”Matematica arata ca creșterea se face in progresie geometrica. Masurile eficiente luate acum se vor vedea peste doua-trei saptamani”, a declarat Virgil Musta marți la Digi24. Citește și: Sedinta de urgenta la Cotroceni intre Klaus Iohannis si CNSU: Se discuta noile masuri cu privire la prevenirea…

- In ziua in care insanța judeca una dintre contestațiile privind validarea in funcție, primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, scrie pe Facebook despre intalnirile sale cu specialisti din diferite domenii, cu care a discutat despre un plan de combatere a pandemiei de COVID-19, la nivelul…