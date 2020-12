Topul căutărilor amuzante pe eMAG în 2020 In anul in care sanatatea a fost in centrul preocuparilor, cel mai cautat cuvant pe eMAG a fost “masca”, insa pe langa cautari precise de produse aflate in tendințe, utilizatorii au cautat informații de tot felul, de la teste pentru detectarea prostiei la numarul de telefon al președintelui Iohannis. Utilizatorii au introdus in 2020 pe... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

