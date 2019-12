Topul angajatorilor 2019: Marile corporatii si IT-ul si-au pierdut locul fruntas Topul angajatorilor 2019 vine cu un clasament care arata dinamismul si schimbarile puternice de pe piata muncii din Romania. Daca in 2018 primele pozitii din top erau ocupate de marile corporatii si companii din industria IT&C, in 2019 angajatorii de top din Romania sunt, cu o singura exceptie, companii care anul trecut nici macar nu se aflau printre primele 10 pozitii.



Astfel, pe primele trei pozitii in topul angajatorilor din Romania in 2019 se afla KRUK Romania, Nobel si 2Checkout. Cu exceptia Nobel, prima companie clasata (KRUK Romania) si 2Checkout sunt companii care apar pentru…

Sursa articol si foto: business24.ro

