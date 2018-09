Stiri pe aceeasi tema

- Ambrozia va fi inclusa in lista plantelor interzise in Republica Moldova. Cu o solicitare in acest sens a venit premierul Pavel Filip care a cerut ministrului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Liviu Volconovici sa pregateasca o hotarare de Guvern in acest sens.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, afirma ca nu are de ce sa se ingrijoreze in legatura cu o posibila remaniere si ca, in fiecare zi, isi face treaba la minister ca si cum ar fi ultima sa zi de mandat. Întrebat miercuri seară, la Antena 3, dacă se aşteaptă să fie…

- Preotul ortodox Claudiu Melean, care a scris anul trecut ca Untold este un ”festival dracesc”, a revenit acum cu o postare critica. Chiar daca nu mai este atât de explicit ca și în 2017, preotul Claudiu Melean da citate de Biblie, din care reiese…

- Preturile de consum la marfurile alimentare au scazut in luna iunie cu 0,24% raportat la mai, insa au urcat cu 3,86% fata de cele inregistrate in iunie 2017, cele mai mari ieftiniri fiind la cartofi (5,9%), oua (3,82%) si fructe proaspete (3,41%). Potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Infundarea vaselor de sange este una din problemele grave de sanatate pe care le risca toți cei care nu sunt atenți la alimentație. Medicii ne recomanda sa avem atenție atunci cand facem diverse alegeri alimentare.Puteți sa țineți in frau colesterolul rau cu ajutorul plantelor. Iata care sunt…

- In ultimii ani, organizatorii festivalurilor de muzica au adaugat pe lista articolelor interzise niste obiecte neasteptate, aparent banale si inofensive, folosite pe post de accesorii de catre festivalieri, dar care s-au dovedit in unele cazuri chiar periculoase.

- Raed Arafat conduce lista persoanelor de incredere in Romania, arata un sondaj Sociopol, facut public miercuri. Potrivit acestuia, pe locul doi este primarul Capitalei, Gabriela Firea, in timp ce seful statului, Klaus Iohannis, este pe pozitia a treia, iar Laura Codruta Kovesi ocupa locul patru. Sondajul…

- Clujenii ies în strada și miercuri seara, de la ora 19.00. ”De ce? Fiindca în seara de 18 iunie Parlamentul (Camera Deputatilor, DECIZIONALA) a adoptat modificari legislative de o gravitate fara precedent. Ordonanta 13 afecta sistemul judiciar. Ceea…