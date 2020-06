Stiri pe aceeasi tema

- Pentru piețele de capital, dilema formei revenirii a fost deja soluționata: in SUA vorbim despre un V destul de clar desenat, cu toate ca a doua ramura a sa e ușor aplecata spre dreapta, ca și cum ar fi fost schițata intr-un mod puțin mai ezitant decat prima, se arata intr-o analiza realizata de XTB…

- Ziarul Unirea Ce poziție ocupa Romania in topul celor mai sigure țari de vizitat in perioada pandemiei de COVID-19 Romania se afla pe locul 57 in topul celor mai sigure țari și teritorii dupa gradul de siguranța al vizitelor din punctul de vedere al pandemiei cu COVID 19, potrivit unui raport publicat…

- Știți deja ca Virgin Radio Romania va aduce cele mai #fresh știri din muzica, aici, pe virginradio.ro De data asta vorbim despre topul Shazam pentru Romania din aceasta saptamana, adica cele mai cautate piese de catre romani. Topul de astazi indica o schimbare de loc 1, acesta fiind adjudecat de Dynoro…

- Compania israeliana NSO Group ar fi creat un domeniu web care arata exact ca și când ar fi aparținut celor de la Facebook, tactica fiind de a determina diverse ținte sa instaleze Pegasus, o foarte puternica ”unealta” de spionaj cibernetic, arata o ancheta a publicației Motherboard.…

- Va prezentam in fiecare saptamana, vineri, cum arata topul Netflix pentru Romania privind cele mai vizionate filme și seriale de catre romani. In aceasta saptamana topul este dominat de filme, serialele fiind, pe locul 1, iar mai apoi in afara top 5. Rivalde ocupa prima poziție, apoi Cold Pursuit (Ucide-i…

- Bursa din New York a încheiat pe plus sesiunea de luni înregistrând un ușor avans de peste 1%, în ciuda noului colaps al prețurilor petrolului, potrivit Reuters. Reducerea continua a masurilor de izolare în mai multe state americane ofera investitorilor motive de…

- Daniel Pancu, 42 de ani, a oferit un interviu amplu in Gazeta Sporturilor, care poate fi citit in doua parți: Poveștile carierei de fotbalist + Adevarul ascuns de la Rapid. Printre randuri, unul dintre cei mai talentați fotbaliști romani din ultimele doua decenii și-a reamintit de perioada in care activa…

- (foto: Pexels) Prim-ministrul Sloveniei, Janez Jansa, a anuntat la 24 martie un amplu pachet de masuri menit a limita efectele crizei economice instalate ca urmare a pandemiei coronavirus. Este vorba despre o injectie financiara de 2 miliarde euro, mai precizeaza agentia nationala slovena de presa STA.…