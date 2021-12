Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu, Politia Locala, Politia Nationala, dar si reprezentanti ai Primariei Lugoj au intrat in alerta dupa ce un apel la 112 a anuntat faptul ca mai multe tiruri cu deseuri au fost descarcate la marginea Lugojului. Imediat dupa apel, procurorii si politistii s-au deplasat la locatia de pe strada…

- O porțiune din centura orașului Satu Mare a fost deschisa traficului incepand de vineri. Șoseaua face legatura intre frontiera cu Ungaria și municipiul Oradea. Autoritațile anunța ca vineri, la...

- Președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a participat la manifestarile dedicate sarbatoririi capitalei Republicii Moldova.Neagu a fost invitat la evenimente de autoritațile de peste Prut, avand in vedere relația stransa intre cele doua entitați, intre care exista și un acord de cooperare/infrațire.„O…

- Ținind cont de numarul mare de cazuri de imbolnaviri cu covid, in acest an de Hramul Chișinaului, nu vor fi organizate evenimente festive grandioase. Despre acest lucru a scris pe pagina sa de socializare Primarul General al capitalei, Ion Ceban. El a menționat ca dimineața va participa la slujba religioasa…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii constanteni.La data de 1 octombrie a.c., in jurul orei 15.50, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat un barbat, de 65 de ani, care a condus un moped pe strada Rozelor din orasul Harsova, fara a poseda permis de conducere…

- Locuitorii orașului sunt așteptați, azi, la urne. Autoritațile locale organizeaza un referendum prin care vor sa afle cum iși doresc codlenii sa fie realizata centura ocolitoare a orașului. Primarul municipiului Codlea, Mihai Campeanu: Ocolitoarea municipiului Codlea va avea 6,6 kilometri, de la intrarea…

- Sedinta la Consiliul local Negru Voda.Consiliul local al orasului Negru Voda este convocat in data de 23 septembrie, ora 15.00, la sediul Primariei orasului Negru Voda din sos. Mangaliei nr. 13, Sala de Consiliu.PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedintei ordinare din data de 23 septembrie 2021, ora 15.00 Nr.…

- Revista de turism Time Out a desemnat in acest an orașul american San Francisco cel mai bun oraș de pe glob, dupa ce au fost analizate parerile a aproximativ 27.000 de locuitori din intreaga lume pentru a restrange lista celor mai bune orașe de pe planeta, anunța CNN , citat de G4Media.ro. Editorii…