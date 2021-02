Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu israelian a constatat ca ozonul poate dezinfecta suprafetele contaminate cu coronavirus, relateaza Xinhua. Potrivit studiului publicat in jurnalul stiintific Environmental Chemistry Letters, cercetatorii au descoperit ca suprafetele pot fi dezinfectate dupa expunerea scurta la concentratii…

- Un studiu israelian a constatat ca ozonul poate dezinfecta suprafetele contaminate cu coronavirus, relateaza Xinhua. Potrivit studiului publicat in jurnalul stiintific Environmental Chemistry Letters, cercetatorii au descoperit ca suprafetele pot fi dezinfectate dupa expunerea scurta la concentratii…

- Totuși, cercetatorii spun ca forța sa de neutralizare a fost "lejer inferioara" impotriva unei alte variante sud-africane aparute recent, potrivit unei analize a plasmei de la 20 de persoane care au fost deja imunizate, relateaza EFE.Variantele SARS-CoV-2 aparute in Marea Britanie si Africa de Sud au…

- Noua tulpina COVID din Marea Britanie, care este mai contagioasa decat cea clasica, a fost depistata pentru prima data in octombrie, anul trecut. De atunci, aceasta varianta a devenit dominanta in Londra și in sud-estul Marii Britanii. Un studiu al Oficiului pentru Statistici Naționale (ONS), din Londra,…

- O echipa internationala de oameni de stiinta condusa de cercetatori din Israel a identificat o noua vulnerabilitate in celulele canceroase, a anuntat Universitatea din Tel Aviv (TAU), relateaza Xinhua, citata de Agerpres.

- O echipa internationala de oameni de stiinta condusa de cercetatori din Israel a identificat o noua vulnerabilitate in celulele canceroase, a anuntat Universitatea din Tel Aviv (TAU), relateaza Xinhua, informeaza Agerpres. Studiul ar putea conduce la dezvoltarea unor medicamente personalizate…

- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…

- Pfizer Inc și BioNTech anunța ca vaccinul lor antiCOVID-19 pare sa acționeze impotriva unei mutații cheie in noile variante extrem de transmisibile ale coronavirusului descoperite in Marea Britanie și Africa de Sud, potrivit unui studiu de laborator realizat de producatorul american preluate de Reuters.…