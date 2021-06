Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce hitul “Your Love (9PM) ocupa primele locuri in topurile muzicale din intreaga Europa, Topic lanseaza alaturi de Bebe Rexha piesa “Chain My Heart”. Doi artisti cu milioane de piese vandute la nivel mondial si cu un stil muzical diferit fata de ceilalti artisti coloabreaza pentru a crea hit-ul…

- Jessie J are piesa noua: „I Want Love”. Noul single vine dupa o pauza de trei ani. Piesa este scrisa si coprodusa alaturi de Ryan Tedder, solistul trupei OneRepublic. „Am vrut sa revin cu un cantec care se simțea clasic, dar modern. Voci puternice și aduc pe toata lumea pe ringul de dans. Abia aștept...…

- Eugenia Nicolae, pe care ai putut sa o vezi in cadrul show-ului Romanii au talent, lanseaza o noua piesa, dedicata copiilor de toate varstele: ”De ce nu ma legeni”. Eugenia Nicolae a impresionat la Romanii au talent cu vocea sa. Artista canta inca din copilarie și iși compune propriile piese. Acum vine…

- Alex Parker lanseaza piesa bass-house ”I want the money”, o colaborare incendiara cu artista din L.A., Hera. “I Want The Money este imnul generației crypto! O piesa catchy, cu un videoclip care aduce la viața toate meme-urile din sfera de finance”, a spus Alex. Piesa a fost scrisa și compusa de Alex…

- Sayra, artista descoperita de Marius Moga, a lansat azi prima colaborare din cariera. Dupa piesa „Anonimi„, artista colaboreaza cu Uddi pe piesa „Joc murdar”. Melodia este atat in limba romana, cat și in limba engleza și a luat naștere in studiourile DeMoga Music. In clip, cei doi artiști joaca rolul…

- Beat-uri dinamice și o piesa cu multa energie care suna perfect pentru vara care se apropie ,”Cool Me Down” este cea mai fresh colaborare dintre Gromee, DJ și producator de top din Polonia și INNA. „Sunt bucuros ca am putut sa lansez aceasta piesa cu INNA și de faptul ca putem impartași aceasta piesa…

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Alegerea lui Fere din aceasta seara este CbX, un tanar artist care promite cu siguranța foarte multe.…

- Antonia a lansat astazi o noua piesa in limba romana, cu un vibe de vara. Ea se numește „Imi placi tu” și suntem siguri ca o vei asculta pe repeat. „Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn... View Article