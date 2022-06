Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa lansarea single-ului „La Steaua”, „Pas cu Pas” și „Amara mea”, Mevv iși bucura din nou fanii și lanseaza in timp record cel de-al patrulea single care se intituleaza „Johnny”. Este o piesa de vara, una dinamica cu mult haz dar și talent. O imbinare de stiluri muzicale ca: Funk, Pop,…

- Kadebostany a facut echipa cu Sena Sener și a lansat „Two Lovebirds in a Cage”, o piesa eleganta, care a reușit sa combine intr-un mod estetic soundul anilor ’70 cu producția electronica. Vocea puternica a Senei Sener este ca o scanteie care confera piesei unicitate. Producatorul și compozitorul Guillaume…

- „Wild Feelings” este o piesa despre dorința de necontrolat și pasiune dusa la extrem, totul intr-un cadru cald, al verii. Cu un refren venit din spuma valurilor, piesa lui Andre Rayel este despre energie. Titlul vorbește de la sine, iar piesa este un must-have in toate playlisturile, pentru ca vara…

- Armin van Buuren revine cu un nou single electrizant, „Come Around Again”, de aceasta data alaturi de Billen Ted și JC Stewart. Piesa a fost deja primita cum se cuvine de catre oamenii prezenți la Ultra 2022, iar in viitor, cu siguranța, succesul ei se va concretiza. „Come Around Again” este un imn…

- Quarterhead face echipa cu Camylio pentru piesa “Is It Love”. Colaborarea prezinta vocea texturata a lui Camylio, care captiveaza ascultatorul cu fiecare secunda ce trece. „Sa scriem un imn de club cu un sentiment de tristețe a fost pe agenda noastra de multa vreme. Cand am ajuns in studio cu Daniel…

- Joachim Pastor aduce o noua forma piesei „Yes or No” a lui Brando. Profunzime și energie, acestea sunt cele doua elemente care pot fi gasite in remixul semnat de cunoscutul DJ și producator francez. Vocea lui Brando este adusa in atenție de aranjamentul plin de inspirație al lui Joachim Pastor, fiind…

- Legendara trupa rock Scorpions a facut un gest incredibil pentru Ucraina, membrii bandei fiind solidari cu locuitorii statului invadat de Rusia, in dimineața zilei de joi, 24 februarie. Ce versuri au schimbat cei de la Scorpions pentru a-și exprima susținerea fața de ucraineni. Trupa Scorpions, gest…

- Corina revine in lumina reflectoarelor cu un single provocator, indrazneț și memorabil numit “Ai ales”. Cu un look futurist și inspirat din cultura cyberpunk, Corina are un robot-caine drept partener in noul ei videoclip. Cei doi sunt surprinși in ipostaze provocatoare ce vor face deliciul publicului,…