Topic, artistul cunoscut in Romania pentru hitul „Breaking Me”, a revenit cu single-ul „Why Do You Lie To Me”

- Cunoscut pentru faptul ca a facut parte din grupul de finanțatori ai clubului dinȘtefan cel Mare, Cristi Borcea și-a dezvoltat de-a lugul timpului diferite afaceri, printre acestea și unul in domeniul HoReCa, pe litoralul romanesc. Ce vile și ce avuții are Cristi Borcea in Miami Conform unor declarații…

- Dupa ce a adunat cele mai frumoase amintiri (Memories), videoclipul care a depasit doar pe YouTube peste 500 de milioane de vizualizari in cateva luni, trupa Maroon 5 a revenit cu piesa “Nobody’s Love”. Pentru noul track, Maroon 5 a lansat si un videoclip regizat de catre David Dobkin, colaboratorul…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu single-uri precum „Lost in Istanbul”, „Tsunami” și „Oh Ma Ma”, Brianna colaboreaza pentru prima oara cu Erin. Single-ul se numește „Lips, Lips”, iar versurile catchy și beat-urile EDM te poarta printr-o poveste plina de pasiune, dorința și multe cuvinte, ce de multe…

- The Rolling Stones a lansat miercuri single-ul „Scarlet”, inregistrat cu chitaristul Jimmy Page in anii 1970, care va fi inclus in varianta 2020 a albumului „Goats Head Soup”, anunța news.ro.Albumul „Goats Head Soup 2020” cuprinde setlistul original din 1973, remixat, dar si demo-uri si interpretari…

- Dreadfulweeks este un tanar de doar 16 ani, nascut in Alabama USA, dar care locuieste in Bucuresti, Romania. Muzica lui este influentata de genuri muzicale precum punk, rap sau pop. Drept dovada sta si primul single lansat de tanarul artist, “U Don’t Care”, compus de el, alaturi de Bogdan Gridan si…

- DJ-ul si producatorul german Topic a dat lovitura cu super hit-ul “Breaking Me”, alaturi de A7S. De 16 saptamani in top 10 radio si TV in Romania, „Breaking Me” are toate premisele pentru a deveni piesa verii 2020, in Romania, si nu numai . Dupa ce a intrat in topurile din intreaga lume si a... View…

- Dacia și Ford au produs in luna mai, dupa redeschiderea celor doua uzine, 29.353 vehicule, o reducere drastica de la cele aproape 48.000 de vehicule din mai 2019. Dacia a fabricat 20.295 de autoturisme, in timp ce Ford a produs numai 9.058 de vehicule, potrivit datelor transmise de ACAROM. Citeste…

- David Gilmour (74 de ani) a anuntat in aceasta saptamana lansarea unui nou single, „Yes, I Have Ghosts“. Va debuta pe 17 iunie si face parte din muzica compusa de artist pentru versiunea audio a cartii sotiei sale, Polly Samson, „A Theatre for Dreams“.