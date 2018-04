Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Oltenia a scos la licitatie studiul de fezabilitate astfel incat sa afle exact ce trebuie sa faca pentru conformarea la noile norme de mediu impuse anul trecut de Uniunea Europeana, cu termen de aplicare august 2021. E...

- HOROSCOP 10 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Vorbesti despre viitor cu alte persoane care iti seamana si e o incantare sa descoperi ca si ei privesc la fel de optimist si de entuziast directiile spre care vasliti impreuna. Va stimulati unii pe altii, va sustineti reciproc, iar…

- Raluca Ada Popa, doctor in informatica la MIT, este co-fondatoarea startup-ului american Preveil, ce a dezvoltat o solutie de securitate pentru emailurile companiilor. Startup-ul a primit o runda A de investitie de la fondul Spark Capital. Cine este tanara antreprenoare care a creat solutii de securitate…

- Zilele trecute, edilul municipiului si PSS Lucian au avut o discutie, in cadrul careia Prea Sfintia Sa si-a exprimat intentia de a se implica in ajutorarea institutiei sanitare. In acest sens, in data de 15 martie 2018, la Primaria Caransebes va fi organizata o intalnire cu toti primarii localitatilor…

- Noi toti avem capacitatea de a desena. Nu toti suntem sau vom fi Rembrandt, insa capacitatea de a reda in mod clar si convingator elemente din jurul nostru este la indemana noastra! Felul in care redam aceste elemente si legaturile dintre ele, prin asocieri amuzante, care forteaza imaginatia…

- Tribunalul Galati l-a plasat sub control judiciar pe controversatul om de afaceri Dan Stefan Ciolca si pe cei 20 de complici ai sai, desi acesta a fost condamnat recent intr-un alt dosar penal pentru o evaziune fiscala de 5,5 milioane de lei.

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Facebook și Google au devenit pericole la adresa democrației prin efectele pe care le au asupra oamenilor și a mediului, a declarat miliardarul american George Soros la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit Quartz . Mai exact, acesta spune ca Facebook și Google aconteaza 50% din totalul reclamei…